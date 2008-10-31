Cami mi, okul mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların Osmanlı-Selçuklu mimarisine uygun şekilde yapılması talimatı uygulanıyor. Erzurum'daki okul camiye benzediği için eleştiriliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Eğitime fiziksel katkı projesi’ kapsamında Erzurum’da yaptırdığı İnönü ilköğretim okul inşaatı 'cami' görünümle olduğu gerekçesiyle tepki çekti. Vatandaşlar “Bu nasıl okul inşaatı, camiye benziyor” yorumunda bulunurken, müteahhit firma, son dönemde Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaptırılan okul inşaatında Selçuklu mimarisinden esinlenildiğini belirtti. Selçuklu mimarisine göre, inşaatta kemerli olan okul girişi camlarla kaplanacak ve çinilerle süslenecek.



Selçuklu--Osmanlı mimarisine uygun okul talimatı



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2005 yılında Erzurum’u ziyareti sırasında Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 66 yıllık İnönü İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundu. Çevresi işyerleri ve büfelerle sarılı okulun ekonomik ömrünü tamamladığını söyleyen Bakan Çelik, okulun yıkılıp yerine ‘Selçuklu- Osmanlı mimarisine uygun’ bir okul yapılması talimatını verdi. Çevresindeki bazı ev ve işyerlerinin boşaltılmasından sonra 32 derslikli okul inşaatı için geçen yıl Ekim ayında ihale yapıldı. 3 milyon 700 bin YTL bedelle işi alan VBZ İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Ankaralı Prokon- Beşer Mühendislik firması tarafından hazırlanan projeyi uygulamaya başladı.



Dış yüzeyi çinilerle süslenecek



Okul inşaatının ön cephesinde Selçuklu mimari tarzında kemerlerin bulunduğunu görenler, cami inşaatı olduğunu düşündü. İnşaatın okul olduğunu öğrenince de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müteahhit firma yetkilileri ise, okulun camla kaplanacak olan girişinin ve dış yüzeyin çinilerle süsleneceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:



“Son dönemde Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yapılan okul inşaatlarında Selçuklu mimarisinden esinleniliyor. Okullarda sadece giriş kapısında Selçuklu motiflerinin yer almasının görsellik adına önemli olduğu düşünülüyor. Ancak iç dizaynda tamamen modern bir görüntü var. İnönü İlköğretim Okulunun inşaatı önümüzdeki yılın Mayıs ayında tamamlanacak.”



İlk değil



Aynı tepkiler daha daha önce Tunceli ve Kars'taki okul inşaatları için de yapılmıştı. Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Tuncer Uşar, AKP hükümetiyle birlikte okul inşaatlarının özellikle camiye ve külliyeye benzetilmesi için çaba sarf edildiğini ileri sürmüştü. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geçen yıl okulların mimarisenden yakınarak, yeni yapılacak okullarda proje değişikliğine gidileceğini duyurmuştu.

