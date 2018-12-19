Cami merdivenlerini çıkamayan yaşlı ve engelliler için asansör

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, 13 basamaklı merdivenleri inip, çıkamayan yaşlı ve engelliler için camiye asansör yapıldı.

Yeşil Mahalle’de bulunan Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, girişinde bulunan 13 basamaklı merdiven basamağını çıkmak ve inmekte zorlanan yaşlılar ile engellilerin kullanabilmesi asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneği, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 20 bin TL toplayarak 2 kişi taşıma kapasiteli, tekerlekli sandalyeye uygun asansörü merdivenin yanına yaptırdı. Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Delibasan, \"Merdivenleri kullanmadan, hiçbir engel tanımadan caminin içerisine kadar girecekler\" dedi.

Yürümekte güçlük çektiği için asansörü kullanan 80 yaşındaki Osman Demir ise \"Dermanı olmayan ihtiyarlar istifade edecek, güzel bir şey\" diye konuştu.



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