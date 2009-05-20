Cami kundakçısını imamlar teşhis etti

İstanbul'da dün 7 cami ve 1 kuran kursunda çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişinin, cami imamlarınca teşhis edildi.



Şüphelinin daha önce 11 camiden hırsızlık ve yakılması olayları nedeniyle tutuklandığı bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pendik, Tuzla ilçelerinde polis ve jandarma bölgelerinde 7 cami ve 1 kuran kursunun yakılması olayı ile ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.



Yapılan araştırmalarda, cami yakma olaylarını gerçekleştiren kişinin, daha önce İstanbul genelinde meydana gelen 11 cami yangını olayı ile 11 hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen ve 24 Aralık 2008 günü tutuklanarak ceza evine konulmasının ardından 8 Nisan 2009'da tahliye edilen S. K.'nın olduğunun belirlendiği kaydedildi.



S. K'nın dün Pendik'te gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişiyle birlikte, 1 adet bere, 1 adet eldiven, 1 adet demir keski ve 1 adet çakmağın ele geçirildiği ifade edildi.



Şüphelinin, dün yangın çıkan bazı cami imamlarınca da teşhis edildiği bildirildi.



S. K'nın dün gerçekleştirdiği kundaklama eylemlerinin, "Tuzla'da jandarma bölgesindeki Aydınlı Köyünde Yıldız Camisi, Jandarma bölgesindeki Orhanlı Köyü Orta Mahallesi Merkez Camisi, Yayla Kuran Kursu, Evliya Çelebi Camisi, Yeni Cami, Pendik'te jandarma bölgesinde bulunan Şeyhli Mahallesi Fatih Camisi ile Çamçeşme'deki Gül ve Erenler camilerinin yakılması" olarak açıklandı.



S. K'nın İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

