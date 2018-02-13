Cami inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, inşaatı devam eden caminin iskelesinin çökmesi sonucu, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Gürselpaşa Mahallesi\'ndeki inşaatı devam eden Hacı Ali Hıradağı Camii\'nde meydana geldi. İnşaatta, caminin kubbesinin yapımı için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskelenin çökmesiyle üzerinde ve altında bulunan işçiler Ahmet Yılanlı, Mehmet Erciyes ve Cevdet Ergül, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı işçileri ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı. İşçiler, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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