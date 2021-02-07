Cami imamı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine "terörist ve eşcinsel dedi" iddiası

Zonguldak'ta bir camide imamın, cuma namazı öncesi vaaz verirken Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine "eşcinsel" ve "terörist" dediği ileri sürüldü. İmama sinirlenen cemaatin bir kısmı camiyi terk etti. İmam S.S. ise iddiaları yalanladı.

Zonguldak İnağzı Mahallesi'nde bir camide geçen cuma günü yaşanan olayda, iddialara göre imam S.E., namazdan önce yaptığı vaaz sırasında eylem yapan Boğaziçili öğrencilerin "eşcinsel" ve "terörist" olduklarını söyledi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; camiye giden vatandaşlar imamın zaman zaman bu tip konuşmalar yaptığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbenin dışına çıktığını belirterek S.E.’yi uyardıklarını ileri sürdü.

İmamdan savunma: Lut kavminin helak olmasından bahsettim, camiye siyaset sokmayız

Cami hocası S.E., iddialar üzerine yaptığı açıklamada, vaaz sırasında üniversite ve öğrencilerin konusunun geçmediğini belirterek, şunları söyledi: "Vaaz sırasında ne üniversiteden ne de öğrencilerden bahsettim. Ben Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudum. Lut kavminin helak olmasından bahsettim. Siyaset yapmadım. Cemaatin içerisinden 2-3 kişi olayı siyasete çekip tepki gösterdi.



O sırada cemaat içerisinde kargaşa oldu. Bir kişi de camiyi terk etti. Cemaatte o kişilere tepki gösterdi. Bu davranışlar beni çok üzdü. Ama hiçbir zaman üniversiteli gençlerimize terörist veya eşcinsel demedim. Biz imamlar camiye hiçbir şekilde siyaset sokamayız. Biz her cinsten, her renkten insana hitap ediyoruz. Konunun buralara çekilmesi beni üzdü."