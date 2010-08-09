Cami hoparlöründen Kürtçe şarkı çalındı!

T24- Atatürk Mahallesi'ndeki Geylani Camii'nin hoparlöründen saat 21.00 sıralarında yükselen Kürtçe şarkı, duyanlarda şaşkınlık yarattı.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 dakika boyuncu ünlü Kürt müzisyen Şivan Perver'in 1977 yılında çıkardığı bir albümünde söylediği ‘Herne peş’ (İleri) adlı şarkının yükselmesi üzerine sazı vatandaşlar cami önünde toplandı.



Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, camide mikrofonun yanında bir mini kasetçalar bulundu. Kaset çalar incelenmek üzere Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Toplanan kalabalık, polisin uyarısı üzerine daha sonra sessizce dağıldı. Polis, şarkıyı kimlerin çaldığını belirlemeye çalışıyor.