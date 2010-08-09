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Yaşam

Cami hoparlöründen Kürtçe şarkı çalındı!

Şırnak'ta merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Geylani Camii'nin hoparlöründen Şivan Perwer'in Kürtçe Herne peş (İleri) adlı şarkı çalındı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24- Atatürk Mahallesi'ndeki Geylani Camii'nin hoparlöründen saat 21.00 sıralarında yükselen Kürtçe şarkı, duyanlarda şaşkınlık yarattı.
 

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 dakika boyuncu ünlü Kürt müzisyen Şivan Perver'in 1977 yılında çıkardığı bir albümünde söylediği ‘Herne peş’ (İleri) adlı şarkının yükselmesi üzerine sazı vatandaşlar cami önünde toplandı.


Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, camide mikrofonun yanında bir mini kasetçalar bulundu. Kaset çalar incelenmek üzere Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Toplanan kalabalık, polisin uyarısı üzerine daha sonra sessizce dağıldı. Polis, şarkıyı kimlerin çaldığını belirlemeye çalışıyor.

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