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Cami girişine bağış için konulan çelik kasa kaldırıldı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da Kefeli Camisi'nin girişine yardım toplamak için konulan ve para atılacak şekilde düzenlenen çelik para kasası, tepkiler üzerine kaldırıldı

16 Ekim 2018 18:51

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da Kefeli Camisi\'nin girişine yardım toplamak için konulan ve para atılacak şekilde düzenlenen çelik para kasası, tepkiler üzerine kaldırıldı. Kasanın üzerindeki \'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır\' yazısı ise tepki çekmişti. 
Samsun İlkadım ilçesindeki Kefeli Camisi’nin girişine, yardım toplamak amacıyla çelik para kasası yerleştirildi. Kasanın üzerine de \'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır\' yazılı bir kâğıt asıldı.
Cemaatin tepkisini çeken kasa hakkında konuşan vatandaşlar bağış toplama yönteminin bu şekilde olmasının yanlış olduğunu belirterek, kasayı ve üzerindeki notu eleştirdi.
Gelen tepkiler üzerine kasa bulunduğu yerden alınıp, kaldırıldı.

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