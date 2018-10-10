T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Kefeli Camisi'nin girişine yardım toplamak için çelik para kasası koyuldu

10 Ekim 2018 19:01

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Kefeli Camisi\'nin girişine yardım toplamak için çelik para kasası koyuldu. Çelik kasa, para atılacak şekilde düzenlendi.
İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi Lise Caddesi üzerindeki Kefeli Camisi’nin girişine, camiye yardım toplamak amacıyla para kasası yerleştirildi. Cami yönetimince cemaatin camiye ilk giriş yaptığı basamağa yerleştirilen kasa üzerine; \'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır’ yazılı kâğıt da asıldı. Kesilerek para atılması için özel bir bölme de yapılan kasayı gören bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da kasanın abartılı olduğunu savundu.
Camii cemaatinden bazıları, bağış toplama yönteminin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, kasa üzerinde asılı notla ilgili de eleştiri de bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga BİRGÜCÜSAMSUN DHA SAMSUNda Kefeli CamisiHürriyet Mahallesi Lise CaddesiKefeli CamisininCamiKasayaKesilerekCamiiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24