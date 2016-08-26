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Yaşam

Cami cemaatinin üzerine avize düştü; 11 yaralı

Avizenin camiye bugün monte edildiği belirtildi

26 Ağustos 2016 17:52

Kayseri'de cuma namazı öncesi caminin avizesinin cemaat üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet-Ayşe İnci Camisi'nde, cuma namazı için cemaatin beklediği sırada, tavanda asılı büyük avizevatandaşların üzerine düştü. Cemaatin yardımıyla dışarı çıkartılan yaralılara, kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

İlk belirlemelere göre yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cami cemaatinden olayın görgü tanıkları, camiye bugün monte edilen avizenin, cuma namazı öncesi imamın vaaz verdiği sırada aniden cemaatin üzerine düştüğünü, vatandaşların başlarına aldıkları darbeyle yaralandıklarını anlattı. 

 

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