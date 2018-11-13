Cami çalışanı yıllarca çocukları istismar etti, imam sustu!

İstanbul Fatih’te bulunan Dibek Camii tuvalet çalışanı Cevat Y.’nin uzun yıllardır mahallede yaşayan çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar 14 yaşındaki Z.A. ve zihinsel engelli Ş.B.’nin ailelerinin yaptıkları şikâyet ile gün yüzüne çıktı. Dibek Camii imamı İskender D.'nin Cevat Y.’nin eylemlerini duymasına rağmen herhangi bir yetkiliye haber vermediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın aktardığına göre, tutuklanan şüpheli Cevat Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, şüpheli Cevat Y.’nin zihinsel engelli mağdur Ş.B.’ye yönelik eyleminden dolayı, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini belirterek 18 yıl, şüphelinin Z.A. ya karşı eyleminden dolayı ise 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istendi.

Eski sabıkalı olduğu öğrenilen Cevat Y. yaklaşık 7 yıl önce Fatih’te bulunan Dibek Camii’nde işe alındı. Camii içerisinde kendisine yatacak yer verilen şüpheli Cevat Y.’nin çalıştığı süre boyunca Suriyeli bir çocuğunda aralarında olduğu çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği iddiaları mahallede konuşulup durdu. Son olarak 14 yaşındaki Z. A. ve zihinsel engelli Ş. B.’nin ailelerinin Cevat Y. hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla soruşturma başlatıldı.

İmam: Uyumlu birisiydi!

Cevat Y.’nin eylemlerini duymasına rağmen herhangi bir yetkiliye haber vermeyen Dibek Camii imamı İskender D. Savcılığa verdiği ifadesinde, “Bu şahıs benden önceki Hüseyin hoca zamanında tuvalette görevli olarak işe alınmış. Hüseyin hoca bana bu kişinin eski sabıkalı olduğunu, ancak uyum sağladığını söyledi. Cevat Y. bu şekilde görevine devam etti. Tuvaletten kazandığı ücretlerle geçimini sağlayamadığı zamanlarda cemaatten toplanan paralarla kendisine yardımcı olurduk. Bu süreçte toplanan paralardan bozukları bana sormadan alması dikkatimi çekti. Kendisini uyardığımda beni tehdit eder bir tavırla paraları yere attı. Bunun dışında uyumlu birisiydi” dedi.

'Olayı' takip edememiş!

Şüpheli Cevat Y.’nin mahalleden dul bir kadınla evlenmek istediğini kendisine ilettiğini aktaran imam İskender D. “Ben kadınla konuştum. Nikâhlarını kıydım. Bir kız çocukları dünyaya geldi. Bu arada o tarihlerde camimizin diğer imamı Fethullah K., Cevat’ın Kuran Kursu öğrencilerinden Z.A.’ya karşı cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bu arada ben hacca gittim. Olayı takip edemedim. Döndüğümde Cevat’ı işten çıkarmayı düşündüm. Ancak Z.A. olayında bir gelişme olmadığı için bunu yapamadım. Ayrıca kendinden biraz korkuyordum” diye konuştu.

"Üvey oğluna da istismarda bulundu" iddiası

Camiye gelen kadınların da şüpheli Cevat Y.’den çekindiğini söyleyen İskender D. elinde bir delil olmadığı için bir şey yapamadığını öne sürdü. Şüpheli hakkında mahallede araştırma yaptığını belirten camii imamı İsmail D., “Libyalı bir aile ile konuştum. Onlar üstü kapalı Cevat’ın iyi biri olmadığını bana söylediler. Fethullah hoca bir keresinde Cevat’ın bir kız çocuğunu kucağına oturtup tuhaf şekilde sevdiğini söyledi. Cevat’ın evlendiği kadının daha önceki evliliğinden 14 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Bu çocuk sürekli dalgın ve mutsuzdu. Cevat ve bu çocuk çoğu zaman odanın içersin de beraber kalırdı. Bir keresinde K. İsimli bir çocukta onlarla kaldı. Cevat’ın onlara da istismarda bulunduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Zihinsel engelli olduğunu bilmiyordum"

Şüpheli Cevat Y. Savcılık beyanında zihinsel engelli Ş. B. kendisine cinsel yönden yakınlık gösterdiğini, bu nedenle kendisiyle ilişkiye girdiğini ancak zihinsel engelli olduğunu bilmediğini ve ilk anda bu durumu anlamadığını söyledi.

"İlk duruşma bugün"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Cevat Y.’nin zihinsel engelli mağdur Ş.B.’ye yönelik eyleminden dolayı, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini belirterek 18 yıl, şüphelinin Z.A. ya karşı eyleminden dolayı ise 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. İlk duruşma bugün görülecek.