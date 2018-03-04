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CAMİ BAHÇESİNİ VE GİRİŞİNİ SU BASTI; CEMAAT CAMİYE GİREBİLMEK İÇİN DUVARLARA TIRMANDI

  Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL DHA Eminönü'nde tarihi Ahi Çelebi Camisini bu sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yine su bastı

04 Mart 2018 17:17

 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL DHA
Eminönü\'nde tarihi Ahi Çelebi Camisini bu sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yine su bastı. Caminin bahçesi ve giriş bölümü tamamen sular altında kaldı. Caminin halılarının bir kısmııslandı. Cami imamı öğlen saatlerinde camiye geldiğinde pantalon paçalarını sıvayıp terliklerini giyerek camiye girebildi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların bazıları da ıslanmamak için duvarlara tırmanarak camiye girebildi. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. 
İmam cemaatin ayaklarının ıslanmaması için bahçeden cami girişine kadar taş döşeyerek kendince çözüm bulmaya çalıştı. 
Camiye namaz kılmak için gelen Mustafa Esen \'Burayı sürekli su basıyor, biz bu durumdan şikyetçiyiz. Bizim caminin hocası ilgileniyor ama sesini duyan yok. Millet camiye giremiyor, namazını kılamıyor, gelen geri dönüyor. Belediyeye söylüyoruz, kimse bizim sesimizi duymuyor. Hep yağmur yağdığından böyle oluyor. Tuvalet pislikleri de buraya geliyor\' diye konuştu.
Cemaat ve cami imamı bu duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti.

Görüntü Dökümü
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-Camiden detay görüntü
-Caminin bahçesinin su dolması
-Cami imamının terlikle suda yürümesi
-Cemaatin duvarlara tırmanarak camiye girişi
-Bazı cemaatin geri dönmesi
-Mustafa Esen ile röportaj
-Caminin halıları ve camiden detay görüntü
-İmamın bahçeye taş koyup yol açması  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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