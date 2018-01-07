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Yaşam

Cami avlusundaki poşetin içinden 'kesik bacak' çıktı

Polisin yaptığı incelemede, kesik bacağın bir insana ait olduğunu belirlendi

07 Ocak 2018 04:52

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camisi’nin avlusuna bırakılan siyah bir poşet sabah namazı için camiye gelenlerin dikkatini çekti. Vatandaşların açtığı poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bir bacak bulundu.

Polisin yaptığı incelemede, kesik bacağın bir insana ait olduğunu belirlendi. Polis, kesik bacağı, ameliyatla bacağı kesilen kişi ya da yakınlarınca gömülmek yerine camiye bırakılmış olabileceği olasılığı üzerine hastanelerde son günlerde yapılan ameliyatları da araştırmaya başladı.

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