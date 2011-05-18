Cami avlusunda seçim propagandası

T24 - AKP Edirne 1. sıra milletvekili adayı ve eski İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu, önceki gün Edirne'deki Darülhalis Camii'nin avlusunda yaklaşık 20 kişilik bir grupla sohbeti görüntülendi. MHP Edirne İl Başkanı Zakir Topdur, yaptığı açıklamada, “Tanıdığımız bir imam arkadaşımız da çağrıldı ancak gitmedi. Camiyi siyasete alet ediyorlar. Allah’ın evinde 30-40 kişiyi toplayıp siyaset yapıyorlar” diye konuştu. Edirneli gazetecilerin çekim yapmasının ardından grup, cami avlusunu arka kapıdan terk etti.





Olay, Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki Darülhadis Camii'nde meydana geldi. AKP’den Edirne 1. sıra milletvekili adayı olan eski İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu, önceki akşam, yatsı namazından sonra tarihi Darülhadis Camii’nin avlusunda yaklaşık 20 kişilik bir grupla oturarak, uzun süre konuştu. Müezzinoğlu’nun bir grupla konuştuğunu gören Edirneli gazeteciler, grubu görüntülemeye başladı. Ancak Müezzinoğlu, gazetecilerin çekim yapmasına “Bu özel bir sohbet” diyerek itiraz etti. Müezzinoğlu’nun çekim yapmamalarını istemesi üzerine gazeteciler, avlunun dışına çıkarak, çekimi buradan sürdürdü. Bunun üzerine caminin ışıkları tamamen kapatılarak, görüntü alınması engellenmeye çalışıldı.

gazetecileronline.com'un haberine göre; caminin avlusunda 23.30’a kadar kalan Müezzinoğlu, yatsı namazından sonra cemaate takılıp, sohbet ettiklerini söyledikten sonra ayrılırken, Müezzinoğlu’nun sohbet ettiği kişiler, görüntülenmemek için caminin arka kapısından çıkarak uzaklaştı.

Olayın ayrıntısı ise MHP ve CHP’lilerin yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı. MHP Edirne İl Başkanı Zakir Topdur, AKP’nin imamları çağırarak, seçim kampanyasında destek vermelerini istediği, hatta tehdit ettiğini söyledi. Topdur, “Tanıdığımız bir imam arkadaşımız da çağrıldı ancak gitmedi. Camiyi siyasete alet ediyorlar. Allah’ın evinde 30-40 kişiyi toplayıp siyaset yapıyorlar” diye konuştu.

Topdur, AKP’nin devlet olanaklarını da kullandığını belirterek, “Hatta devlet dairelerini bile kullanıyorlar. Müezzzinoğlu, Edirnedeki kurum ve kuruluşların bazılarına adeta karargah kurdu. Devletin bazı müdürleri, memurları AKP’nin militanı gibi çalışıyor” derken, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Erdal Akgün, DSİ’nin misafirhanesinin Müezzinoğlu’na tahsis edildiğini söyledi.

Müezzinoğlu’nun, her gece toplantılarını DSİ misafirhanesinde yaptığını belirterek, "Seçim çalışmalarında devletin olanaklarını kullanıyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl siyasi bir çalışma” diye soran Akgün de cami olayını doğruladı. Bazı imamların AKP’nin çalışmalarına katıldığını belirten Akgün, “Müezzinoğlu, Darülhadis Camii’nde imamlarla biraraya geliyor. Müftü başta olmak üzere imamları toplayarak, organize oluyorlar. Biz bu ülkeyi imamlarla değil, halkla yöneteceğiz” dedi.