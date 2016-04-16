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Cami avlusunda cinayet; 1 ölü, 1 yaralı

Camide tuvaletin kapalı kapısı yüzünden başlayan tartışma ölümle bitti

16 Nisan 2016 20:47

Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde sabah namazı kılmak için geldiği caminin tuvaletinin kapalı olduğunu görünce sinirlenen 45 yaşındaki Dilaver Ekinci tartıştığı 49 yaşındaki Esfendiyar Girgin’i ile kendisine engel olmak isteyen İbrahim Duman’ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Girgin yaşamını yitirirken katil zanlısı Ekinci ise evinde yakalandı.

Hürriyet’in haberine göre, İnegöl’de Yenimahalle Kardeş Sokak’ta oturan Dilaver Ekinci, sabah namazını kılmak için gittiği Malazgirt Camii tuvaletinin kapalı olduğunu görünce sinirlendi. Bağırarak, "Burası neden kapalı?" diye soran Ekinci, namaz kılmak için gelen ve kendisine "Tuvaletlerde tamirat var. O yüzden açılmamış olabilir" diyen Esfendiyar Girgin’e küfür edip bağırmaya başladı.

Ekinci ile Girgin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüşünce cebindeki bıçağını çıkartan Ekinci Girgin ile kendisine engel olmak isteyen İbrahim Duman’ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan evli ve 5 çocuk babası Esfendiyar Girgin öldü, diğer yaralı İbrahim Duman’ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. Kalbinden aldığı tek bıçak darbesi ile yaşamını yitiren Girgin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cinayet ardından evine giden Dilaver Ekinci polis tarafından yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ekinci, sorgulamasının ardından "Adam öldürmek" ve "Adam yaralamak" suçlarından adliyeye çıkartılacak.

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