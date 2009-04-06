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Yaşam

Cami avlusuna terk edildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 1.5 aylık erkek bebek cami avlusuna terk edildi.

06 Nisan 2009 03:00


Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 1.5 aylık erkek bebek cami avlusuna terk edildi.

Anabağlar Mahallesi Taraşçı Kavşağı'ndaki Dörtyol Cami'sinin avlusuna bırakılan bebeği, sabah namazı kıldırmak için camiye gelen imam buldu. İmam ve sabah namazı için camiye gelenler, durumu 112 Acil Servis'e ve polise bildirdi.

Yanına hastanede düzenlenmiş doğum evrakları, bez, mama ve MR filmi bırakılan erkek bebek, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Hakan Altuntaş bebeğe ait MR sonuçlarına göre bazı problemlerinin olduğunun belirlendiğini, ailesi bulunana kadar tedavi altında tutacaklarını kaydetti.

Düzenlenen evraklara göre bebeğin soyadının `Bakır' olduğu öğrenilirken, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bebeğin ailesinin bulunması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

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