Cami avlusuna bırakılan bebek, tecavüzü ortaya çıkardı

Cami avlusuna bebeğini bırakan E.G., vicdan azabı duyarak almak için bırakıldığı yuvaya gidince gözaltına alındı. E.G.’nin amcasının tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.

Amcasının tecavüzü sonrasında doğurduğu bebeği cami avlusuna bırakan, sonra da vicdan azabı çekip almaya giden genç kız, burada gözaltına alındı.

Amca hakkında ‘cinsel saldırı' suçundan dava açılırken genç kız ile bebeği cami avlusuna birlikte bıraktığı annesi ‘terk etmek suçu'ndan sanık oldu. Mahkeme genç kızı 3 ay, annesini de 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk'ten Hayati Arıcan'ın haberine göre, İstanbul'da henüz 5 aylıkken babasını kanserden kaybeden 20 yaşındaki E.G., 2 yıl önce annesi S.G. ile birlikte Sivas'a dedesinin yanına gitti.

Yaz dönemini Sivas'ta geçiren genç kız evde kimsenin olmadığı bir saatte iddiaya göre kendisinden 4 yaş büyük olan amcası M.G.'nin tecavüzüne uğradı. Tecavüze uğradığını kimseye söylemeyen genç kız, annesiyle birlikte İstanbul'a döndü. Yaptığı testte hamile olduğunu anlayan genç kız, bol elbiseler giyip karnını bağlayarak hamileliğini 8 ay gizleyebildi.

Kızını, ayaklarının şişmesi üzerine doktora götüren anne hamileliği burada öğrendi. Geçtiğimiz haziran ayında E.G. bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebek henüz 2 günlük iken anne ve kızı bebeği Sivas'a götürüp amca M.G.'ye vermek istedi. Köye gitmeye cesaret edemeyen anne-kız bebeği Sivas Ulu Cami'nin avlusuna bırakıp döndü. Bir süre sonra E.G. pişman oldu. Vicdan azabı çekmeye başladı.

İnternetten araştırdığında bebeğinin yuvaya teslim edildiğini öğrendi. Bebeğini almak için terk ettikten 20 gün sonra yuvaya gitti. Yetkililerin haber vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan E.G., savcıya verdiği ifadede amcasının tecavüzüne uğradığını anlattı. Amca da gözaltına alındı. Soruşturma sonunda amca hakkında ‘cinsel saldırı', E.G. ve annesi hakkında dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda ise E.G. ‘koruma ve gözetimine ihtiyacı bulunan öz çocuğunu terk etmek suçu'ndan 3 ay, annesi de 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İkilinin cezaları geri bırakıldı.

Amcanın yargılanması devam ediyor

Amca M.G. hakkında 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan cinsel saldırı suçu davası ise halen Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.