Cameron’ın istifa tarihi belli oldu

İngiltere Başbakanı David Cameron’ın çarşamba günü istifa edeceği açıklandı. İçişleri Bakanı Theresa May, ülkenin ikinci kadın başbakanı olacak.

Sputnik’in haberine göre, Muhafazakar Parti'nin yeni genel başkanı ve müstakbel başbakanı Theresa May'i Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nde kabul ve tebrik eden Cameron, görüşmenin ardından, basına açıklamalarda bulundu. İngiltere’nin Avrupa Birliği’ndeki kaderini belirleyen referandumdan Brexit kararı çıkmasının ardından istifa edeceğini açıklayan Cameron, 13 Temmuz’da görevi bırakacağı duyurdu.

Yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı May’in görevi devralmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cameron, çarşamba günü Avam Kamarası’nda soruları kabul edeceğini belirtti. Bunun ardından Buckingham Sarayı’na giderek istifasını sunacağını ifade eden Cameron, “Çarşamba akşamı bu binada yeni başbakan arkamda duruyor olacak” dedi.

May, ülkenin son 30 yıldaki 3'üncü "Seçilmemiş" başbakanı olacak. 1990’da istifa eden Margaret Thatcher’ın yerine John Major ve 2007’de istifa eden Tony Blair’in yerine Gordon Brown başbakanlık görevini üstlenmişti. İngiltere’de son 116 yılda toplam 15 başbakan ara dönemde, herhangi bir seçime girmeden göreve geldi.