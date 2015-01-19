Cameron’dan Papa'ya: Medyanın bazılarına hakaret edici yayınlar çıkarma hakkı var

İngiltere Başbakanı David Cameron, Papa Francesco’nun Charlie Hebdo katliamı üzerinden başkalarının diniyle alay etmekle ilgili olarak, "Anneme küfredersen yumruğu yersin" yorumuyla aynı fikirde olmadığını söyleyerek, medyanın bazılarına hakaret edici yayınlar çıkarma hakkı olduğunu savundu.

Amerikan CBS News televizyonuna konuşan Cameron, Papa Francesco’nun ifade özgürlüğü konusunda bazı kısıtlamalar olmalı yorumunu eleştirerek, "’Yayın hukuk kuralları içersinde hareket ettiği sürece özgür bir toplumda bazılarının dinine hakaret etme hakkı da vardır" diye konuştu.

Cameron, "Ben Hristiyanım. Eğer biri Hz. İsa hakkında hakaret edici şeyler söylerse bunu ben saldırı olarak görebilirim. Ancak özgür bir toplumda onlardan intikam alma hakkım da yoktur" diye konuşarak, yayının hukuk kuralları içerisinde hareket ettiği sürece bazıları için hakaret bile olsa dilediği malzemeyi yayınlama özgürlüğü olduğunu söyledi.

Papa Francesco, Paris’teki Charlie Hebdo mizah dergisi ve süpermarket baskınından sonra yaptığı değerlendirmede, dine hakaret edilmesini yanlış bulduğunu vurgulayarak ifade özgürlüğünün olduğunu ancak bunun bazı sınırları olması gerektiğini söylemişti. Papa, bu yorumlarını ”Anneme küfredersen yumruğu yersin” sözleri ile ifade etmişti.

Eski Oxford Piskoposu Richard Harries de İngiliz Independent gazetesine bugün yazdığı makalede, Papa’nın sözlerine eleştiri getirdi. Harries makalesinde şu sözlere yer verdi:

"Papa’nın büyük bir hayranıyım ancak tam bir yanıt vermek gerekirse Papa, ’Diğerlerinin inancına saldırıda bulunmamalıyız, eğer yardımcım anneme küfrederse yumruğu yer’ diye konuştu. Çok şaşırdım. Yumruk atmak şiddete şiddetle cevap vermek olarak algılanabilir."