Cameron Türkiye'ye geliyor

T24 - İngiltere'nin yeni Başbakanı David Cameron, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gidiyor.



İngiltere'de Mayıs ayı başında yapılan genel seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin 43 yaşındaki lideri Cameron'a 26-27 Temmuz tarihlerindeki ziyaretinde, Dışişleri Bakanı William Hague de eşlik edecek. İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Sir David Logan, ziyareti, Dışişleri Bakanı Hague'in 1 Temmuzda yaptığı dış politikayla ilgili konuşması çerçevesinde değerlendirdi.



Logan, Hague'in bu konuşmada Türkiye'nin AB sürecine güçlü destek verdiğini ve Türkiye'yi, Avrupa'nın en büyük gelişmekte olan ekonomisine sahip bir ülke olarak kendisi için yeni bir rol ve yeni bağlantılar kuran "iyi bir örnek" olarak değerlendirdiğini belirtti. Hague'in ayrıca, Batı Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya'da oldukça etkin bir ülke olarak gördüğü Türkiye ile çalışmak için özel diplomatik çaba sarf edeceklerini söylediğini kaydeden Logan, bu konuşmanın hemen ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Londra'ya resmi ziyarette bulunduğunu hatırlattı.



İngiltere'nin bir önceki Başbakanı Gordon Brown zamanında, ikili ilişkilerde bir yavaşlama olduğu görüşünü dile getiren Logan, ancak yeni İngiliz hükümetinin Türkiye ile ilişkilere öncelik verdiğinin açık olduğunu ve bunun yeni İngiliz dış politikasının bir parçası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.



Cameron'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ele alacağı konular hakkında Logan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İran'ın nükleer programı konusunda Türkiye ile Brezilya'nın girişimi ya da Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin bozulması gibi son gelişmelerin, Türkiye'nin ABD ve Batı Avrupa'ya ilgisini kaybettiği anlamına geldiği yönündeki görüşlere katılanlardan biri değilim. Ancak, Türkiye'den en üst düzeyden değerler, bağlılıklar ve politikalar konusunda sapma olmadığına dair yeniden güvenceye ihtiyacımız var. Çünkü bunlar yeni İngiliz hükümetinin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğin ve güçlü Türkiye-İngiltere ilişkilerinin nedenleri. Umarım Cameron'ın ziyareti Türkiye tarafından bu güvenceyi vermek için kullanılır."



Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından, merkezi Londra'da olan Chatham House'un Avrupa ve Ortadoğu Araştırmaları Direktörü Fadi Hakura da yaptığı açıklamada, Cameron'ın ziyaretinin yeni İngiliz hükümetinin Türkiye, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere verdiği önem çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Hakura, İngiltere'nin yeni hükümetinin verebileceği temel desteğin, Türkiye'nin AB üyeliği ve Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması konularında olacağını ifade etti.





