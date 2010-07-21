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Politika

CAMERON TÜRKİYE'YE GELECEK ANKARA (A.A)

21 Temmuz 2010 15:40

-CAMERON TÜRKİYE'YE GELECEK ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - İngiltere Başbakanı David Cameron, 26-27 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.  Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cameron'a, Dışişleri Bakanı William Hague'in eşlik edeceği, ziyaretin yeni dönemde başbakan düzeyinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıdığı ifade edildi.  Açıklamada, İngiltere'de hükümetin iktidara gelmesinden 2 ay kadar sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İngiliz muhatabının davetine icabetle bu ülkeye 8 Temmuz 2010 tarihinde resmi ziyaret yaptığı, kapsamlı ve son derece yararlı görüşmelerde bulunulduğu ve Başbakan Cameron'un Türkiye ziyaretinin hazırlıklarının ele alındığı anlatıldı.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Cameron ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği'ne katılım süreciyle iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtilen açıklamada, ziyaret sırasında, Erdoğan'ın 2007 yılındaki İngiltere ziyaretinde iki yıllık süre için imzalanan ''Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Belgesi''nin güncellenerek, yeniden imzalanacağı bildirildi.

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