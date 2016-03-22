T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cameron: Suriyeliler için Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını söylemek hakaret olur

"Türkiye'ye verilecek para, Suriyeli mültecilere harcanması için veriliyor"

22 Mart 2016 00:16

İngiltere Başbakanı David Cameron, "Suriye'den kaçan 2,6 milyon insanı ağırlayan Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını söylemek Türklere hakaret olur" dedi.

Radikal’in haberine göre, İngiltere Başbakanı  Cameron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve sığınmacı krizinin çözümü için yürütülen görüşmelerde varılan anlaşmayla ilgili, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Af Örgütünün "Türkiye'nin sığınmacılar için güvenli bir ülke olmadığı" iddiasının gündeme getirilmesi üzerine Cameron, bunu söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

Cameron, "Suriye'den kaçan 2,6 milyon insanı ağırlayan Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını söylemek Türklere biraz hakaret olur" ifadesini kullandı.  "Anlaşma kapsamında Türkiye'ye verilecek 3 milyar avro" ile ilgili soru üzerine de Cameron, "Türkiye'ye verilecek para, Türkiye için verilmiyor. Bu para, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara harcanması için gönderiliyor" diye konuştu.

Cameron, "Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasına" ilişkin soruya da "Ateşkes herkesin beklediğinden daha kalıcı oldu. Bunun sonucu olarak görüşmeler de sürüyor ve ilerleme olacağı konusunda ümitliyiz. Ancak ilerleme yavaş ve zor olacak" yanıtını verdi.

AB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın, İngiltere'nin daha önce açıkladığı sığınmacı kabul planlarını etkilemeyeceğini dile getiren Cameron, Schengen Anlaşması'na dahil olmayan İngiltere'nin, Türk vatandaşlarına verilecek vizesiz seyahat hakkının kapsamı dışında da kalacağını bildirdi. 

İngiltere 2020'ye kadar 20 bin sığınmacı kabul edeceğini, bunları da Suriye'ye komşu ülkelerdeki kamplardan alacağını açıklamıştı. İngiltere bugüne kadar sadece bin Suriyeli sığınmacı kabul etti.

ETİKETLER

camerontürkiyehakaret

İlgili Haberler

Uluslarası Af Örgütü: Türkiye, mülteciler için güvenli bir ülke değil!

Örgüt, Türkiye ve AB arasında gerçekleştirilen mülteci anlaşmasına tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24