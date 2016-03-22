Cameron: Suriyeliler için Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını söylemek hakaret olur

İngiltere Başbakanı David Cameron, "Suriye'den kaçan 2,6 milyon insanı ağırlayan Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını söylemek Türklere hakaret olur" dedi.

Radikal’in haberine göre, İngiltere Başbakanı Cameron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve sığınmacı krizinin çözümü için yürütülen görüşmelerde varılan anlaşmayla ilgili, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Af Örgütünün "Türkiye'nin sığınmacılar için güvenli bir ülke olmadığı" iddiasının gündeme getirilmesi üzerine Cameron, bunu söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

Cameron, "Suriye'den kaçan 2,6 milyon insanı ağırlayan Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını söylemek Türklere biraz hakaret olur" ifadesini kullandı. "Anlaşma kapsamında Türkiye'ye verilecek 3 milyar avro" ile ilgili soru üzerine de Cameron, "Türkiye'ye verilecek para, Türkiye için verilmiyor. Bu para, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara harcanması için gönderiliyor" diye konuştu.

Cameron, "Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasına" ilişkin soruya da "Ateşkes herkesin beklediğinden daha kalıcı oldu. Bunun sonucu olarak görüşmeler de sürüyor ve ilerleme olacağı konusunda ümitliyiz. Ancak ilerleme yavaş ve zor olacak" yanıtını verdi.

AB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın, İngiltere'nin daha önce açıkladığı sığınmacı kabul planlarını etkilemeyeceğini dile getiren Cameron, Schengen Anlaşması'na dahil olmayan İngiltere'nin, Türk vatandaşlarına verilecek vizesiz seyahat hakkının kapsamı dışında da kalacağını bildirdi.

İngiltere 2020'ye kadar 20 bin sığınmacı kabul edeceğini, bunları da Suriye'ye komşu ülkelerdeki kamplardan alacağını açıklamıştı. İngiltere bugüne kadar sadece bin Suriyeli sığınmacı kabul etti.