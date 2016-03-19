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Dünya

Uluslarası Af Örgütü: Türkiye, mülteciler için güvenli bir ülke değil!

Örgüt, Türkiye ve AB arasında gerçekleştirilen mülteci anlaşmasına tepki gösterdi

19 Mart 2016 19:20

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, Avrupa Birliği'yle Türkiye arasında dün Brüksel zirvesinde varılan mülteci anlaşmasına tepki gösterdi. Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, “Türkiye, mülteciler ve göçmenler için güvenli bir ülke değil. Bunun aksini iddia ederek göçmenleri geri göndermek yanlıştır, yasa dışıdır ve gayri-ahlakidir” dedi.

BCC Türkçe’nin haberine göre, Örgüt, Avrupalı liderleri "laf kalabalığı" yaparak sığınmacı krizine sırtını dönmekle suçladı.

Anlaşmaya göre, Pazar gece yarısından sonra Yunanistan'a ulaşan mültecilerden sığınma başvuruları reddedilenler Türkiye'ye geri gönderilecek. Bunun karşılığında Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'den mültecileri kendi ülkelerine alacaklar. Anlaşmayla Türkiye'yle mali destek sağlanacak ve AB'yle tam üyelik müzakereleri hızlandırılacak.

Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, "Anlaşmadaki laf kalabalığı, Avrupa Birliği'nin küresel mülteci krizine sırtını dönme ve uluslararası yükümlülüklerini yeri getirmeme konusundaki azimli kararlılığını gizleyemiyor" dedi.

Dalhuisen söyle konuştu: "Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi konusunda verilen güvenceler, Pazar gününden itibaren Yunan adalarına varan tüm düzensiz göçmenlerin geri gönderileceği gerçeğiyle bağdaşmıyor. Türkiye, mülteciler ve göçmenler için güvenli bir ülke değil. Bunun aksini iddia ederek göçmenleri geri göndermek yanlıştır, yasa dışıdır ve gayri-ahlakidir."

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