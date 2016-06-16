'Cameron inandırıcı değil'



İngiltere’nin AB’de kalıp kalmayacağının belirleneceği halk oylamasına bir hafta kala Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff'dan İngiltere Başbakanı’na ağır suçlamalar geldi. Lambsdorff, Cameron’ı kastederek, “Yıllarca Avrupa’ya şüphe ile bakanların başında gelen biri, şimdi birdenbire Avrupa yanlısı kampanyaların liderliğine soyunamaz” ifadelerini kullandı.

Hür Demokrat Parti'den (FDP) Graf Lambsdorff “Heilbronner Stimme” adlı Alman gazetesine verdiği demeçte, “Ülkesinin AB’de kalması yönünde kampanyaya başlayan Cameron’ın elbette ki inandırıcılığı yok. Aynı şey daha önceleri AB hakkında sürekli olumsuz konuşan, sonradan AB yanlısı konuma gelen İngiltere’deki birçok kişi için de geçerlidir” şeklinde eleştiri yöneltti. Lambsdorff, “Cameron aslında halk oylamasını hiç istemedi ama partisi içindeki Euro karşıtlarının ve sağ popülistlerin baskısı altında kaldı” saptamasında da bulundu.

Brexit kampanyalarının seviyesi düşük

Lambsdorff İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) yönündeki kampanyanın düzey düşüklüğünün kendisini hayrete düşürdüğünü de söyledi ve özellikle Brexit taraftarı olanların yürüttüğü tartışma toplantılarının yüzde 99'una panik havası yaratma, çamur atma, yalan ve gerçekleri çarpıtma eğilimlerinin hakim olduğunu da sözlerine ekledi.

"İngilteresiz bir AB pekâlâ düşünülebilir"

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, referandum öncesi Brüksel'de ise durumun “çok sakin” olduğuna işaret ederek, “Burada, -arzu edilmese bile- İngiltere'nin olmayacağı bir AB pekâlâ tasavvur edilebiliyor. Sonuçta İngiltere AB'nin ilk16 yılında da Birlik'e dâhil değildi” şeklinde konuştu.

İngilizler 23 Haziran'da ülkelerinin AB'de kalıp kalmayacağı yönünde oy kullanacaklar. Son anketler Brexit yanlılarının önde gittiğini gösteriyor.