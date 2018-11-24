Çameli'de domates üretimi arttı, göç önlendi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde yapılan çalışmalarla son iki yılda örtü altı serada yetiştirilen domates üretimi arttı. Daha önce her yıl göç veren ilçede Tarım Danışmanlık Ofisi\'nin kurulmasının ardından, serada domates üretimi yapan üretici sayısı 8\'den 140\'ın üzerine çıktı. Üretilen \'Çameli kınalısı\' cinsi domatesler Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilip, iç pazarda satılırken, üreticinin cebi para gördü, istihdam sağlandı, göç tersine çevrildi.

Alabalık üretimi ve hayvancılıkla öne çıkan Çameli ilçesinde iki yıl öncesine kadar 8 çiftçi, toplam 10 dönüm serada domates yetiştirip, pazarlarda satıyordu. Tarım dışında çalışma alanı sayılı olan ve bu nedenle sürekli göç veren ilçede, Çameli Belediyesi\'nin öncülüğünde Tarım Danışmanlık Ofisi kuruldu. Ziraat mühendislerinin danışman olarak görev aldığı Ofisin ilçede yaptığı araştırmada, iklimin, özellikle yerli ırk olan \'Çameli kınalısı\' domates üretimine uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine domates üretiminin artırılmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı. Ofis, ilçede ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları serada domates yetiştirmeye özendirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 yıl öncesine kadar 8 olan üretici sayısı kısa sürede 140\'ın üzerine çıktı. Üreticilerin sayısının artmasıyla birlikte daha önce 8 üreticinin 10 dönüm serada ürettiği domates, şimdi 140\'ın üzerinde çiftçinin kurduğu toplam 500 dönümlük serada yetiştirilmeye başlandı. Üretilen domatesin yerli cins olması, etli yapısı ve köy domatesine benzemesi nedeniyle iç ve dış pazarda yer buldu. Tarım Danışmanlık Ofisi\'nin yaptığı çalışmalarla, ilçede domates üretimi 20 bin tonu buldu. Bu nedenle seralarda istihdam da arttı. Domates üretiminin artmasıyla sürekli göç veren ilçe, kaderini tersine çevirip göçü önledi. Domatesler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç edilirken, iç pazarda marketlerde satılıyor.

HEDEF 40 BİN TON DOMATES ÜRETİMİ

Tarım Danışmanlık Ofisi\'nde görevli Ziraat Mühendisi Gökhan Hakkı Gököz, domates üretiminde çiftçinin para kazandığı, tüketicinin de sağlığının düşünüldüğü bir üretim programı yaptıklarını belirtip, \"Seralarda üretimi en başından sonuna kadar yani tohumun ekilmesinden yetiştirilip, satılmasına kadar bir üretim bandı programladık. Yerli cins olması nedeniyle \'Çameli kınalısı\'nı tercih ettik. 20 bin ton domates hedefledik ve bunu da başardık. Şimdi ihracat yapar hale geldik. Temel amaç, üretimi programlı şekilde artırmak, üretici ve dönüm sayısını da daha fazla artırmak. Hedefimiz 40 bin ton üretim yapmak\" dedi.

EV KADINIYDI DOMATES ÜRECİSİ OLDU

Tarım Danışmanlık Ofisi\'nin girişimiyle serada domates üretimi yapmaya başlayan Selma Tutkun, \"Daha önce ev kadınıydım. Ev işleriyle ilgilenip, çocuklarıma bakıyordum. Ne yapabileceğimi düşünürken, ben de serada domates üretimine başladım. İyi ki girmişim, çok iyi gelir kaynağı oldu. Ben de ilçedeki kadınlara seramda istihdam sağlamaya başladım\" dedi.

AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdiklerini ifade ederek, \"Bu ürünün yetiştirildiği sera sayısının artmasıyla istihdam da arttı. Daha önce Antalya\'daki seralara çalışmak için giden vatandaşlarımız da yörede üretim yapıyor. Ürettiğimiz domatesleri Hollanda\'ya bile gönderiyoruz\" diye konuştu.

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