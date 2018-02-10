Camekânda sergilenen Serval kedisi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan açıklama: Mevzuata aykırı değil

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara’da, Nata Vega AVM’de camekan bir bölmede sergilenen Serval kedisi için verilen soru önergesini yanıtladı. Bakanlık, “Mevzuata aykırı durum yok” dedi.

Bakanlık, söz konusu cam kafeslerin bulunduğu katın hayvanat bahçesi olduğunu bildirerek, “Aqua Vega Hayvanat Bahçesi’nin 10 Nisan 2012 tarihinde Bakanlığın 9. Bölge Müdürlüğü’nce ruhsatlandırılmış olup işletmenin ruhsat süresi 23 Kasım 2022 yılına kadardır" ifadesini kullandı.

"Mevzuata aykırı değil"

Bakanlıktan gelen yazıda, hayvanat bahçesinin A grubu olarak ruhsatlandırıldığı, içinde 75 türden 1.673 birey olduğu, en son 20 Kasım 2017’de denetlendiği belirtilerek, “Denetimde mevzuata aykırı bir durum tespit edilmemiştir. Bulunan türlerin yasal yollardan elde edildiğini gösterir evraklar kayıtlarda mevcuttur" denildi.

AVM’nin internet sitesinde ise hayvanat bahçesi ibaresi yer almaması dikakti çekerken yalnızca sergilenen deniz canlılarıyla ilgili bilgiler yer alıdığı belirtildi.

HDP Ağrı milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, önergesine verilen yanıtı şöyle değerlendirdi:

“Gelen yanıt, pek çok açıdan ilginç bir örnek oluşturuyor. Söz konusu işletme, hayvanat bahçeleri ile ilgili Yönetmelikte sıralanan koşullar göz önünde bulundurulduğunda ‘ev ve süs hayvanı’ bulunduran işletmeler kapsamında olmasına karşın, Bakanlık işletmenin hayvanat bahçesi olduğunu ve ilgili yönetmelikteki koşulları karşıladığını iddia etmiştir. Buna göre ilgili işletme, Serval kedisini bir camekânda sergileyerek, Yönetmelikteki ifade ile ‘yabani hayvanların doğal yaşam ortamındaki yaşam koşullarını’ koruma altına almış mı oluyor? Hükümet hayvanıyla, insanıyla, doğasıyla yaşamı bizzat istila etmeye, bu istilaya hamilik yapmaya devam ediyor.”