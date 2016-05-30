Camdan iPhone geliyor

Teknoloji devi Apple, 2017’de piyasaya sürme hedefiyle tamamen camdan olan bir iPhone üzerinde çalışıyor.

Apple’ın ürün tedarikçisi olan Tayvanlı Catcher Teknolojileri’nin sahibi Allen Horng’un Forbes dergisine verdiği röportajda açıkladığı gelişmeye göre, cam gövdeli telefonun fiyatı oldukça pahalı olacak. 2.8 milyar dolar (8.2 milyon TL) serveti olan Horng, Apple’ın AR-GE çalışmalarının şasi üzerine odaklandığını da paylaştı. Yıllardan beri satışları ilk defa 2016’nın ilk çeyreğinde düşen Apple’ın yeni bir atılım yapmaya ihtiyacı olduğu belirtiliyordu.