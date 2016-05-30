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Bilim / Teknoloji

Camdan iPhone geliyor

Cam gövdeli telefonun fiyatı oldukça pahalı olacak

30 Mayıs 2016 12:24

Teknoloji devi Apple, 2017’de piyasaya sürme hedefiyle tamamen camdan olan bir iPhone üzerinde çalışıyor.

Apple’ın ürün tedarikçisi olan Tayvanlı Catcher Teknolojileri’nin sahibi Allen Horng’un Forbes dergisine verdiği röportajda açıkladığı gelişmeye göre, cam gövdeli telefonun fiyatı oldukça pahalı olacak. 2.8 milyar dolar (8.2 milyon TL) serveti olan Horng, Apple’ın AR-GE çalışmalarının şasi üzerine odaklandığını da paylaştı. Yıllardan beri satışları ilk defa 2016’nın ilk çeyreğinde düşen Apple’ın yeni bir atılım yapmaya ihtiyacı olduğu belirtiliyordu. 

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