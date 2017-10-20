Camdan çarşaf sarkıttı; sevgilisine 'kaçarken' düşerek öldü

Bursa'da ağabeyleri tarafından sevgilisi ile görüşmesin diye odaya kapatılan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, kaçmaya çalışırken 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, anne ve babasını kaybedince iki ağabeyi ile yaşamaya başladı. Ağabeyleri 3 yıllık erkek arkadaşı 16 yaşındaki E.B. görüşmesine karşı çıktıkları Kübra'yı odaya kilitledi. Kübra evden kaçmayı planlayarak E.B.'ye haber verdi. E.B., iki arkadaşı ile birlikte kız çocuğunun evinin önüne geldi. Evdeki iki çarşafı uç uca bağlayan Dikmeli, 3'üncü kattaki odasının penceresinden inmeye çalıştı. Ancak, çarşaflara tutunamayınca yere düşerek ağır yaralandı. Kübra Dikmeli'nin düştüğünü gören E.B. kız çocuğunu cadde üzerine taşıyarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil ekipleri, Dikmeli'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan E.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.