Camdan aşağıya tuvaletini yapan kişiye 2 yıl hapis istemi

İstanbul Fatih'te 26 yaşındaki bir kişi, camdan aşağıya doğru tuvaletini yaptı. Duruma tanıklık eden alt komşu şikâyetçi olunca genç hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan dava açıldı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, olay 8 Şubat günü İstanbul Fatih'te yaşandı. Şerif C. adlı 26 yaşındaki genç, komşusu Halim Ö. tarafından camdan aşağıya doğru tuvaletini yaparken görüldü.

Halim Ö. komşusuna neden böyle yaptığını sormak istediğinde, ikili arasında tartışma yaşandı. Halim Ö. bunun üzerine polisi arayarak durumu ihbar etti.

"Pencereden yola doğru işemiştim, pişmanım"

Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen Şerif C., şunları söyledi:

"Olay günü alt komşum beni camda gördü, 'Aşağı in konuşalım' dedi. Ben de benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim, hem de 'Ne konuşacağız?' diye sordum. 'Geçen gün camdan tuvaletini yaptın, gördüm' dedi. Evet, doğru pencereden penisimi çıkartarak dışarı yola doğru işemiştim, bu yanlışından dolayı pişmanım. Bu şahıstan bu konudan dolayı özür diliyorum dedi."

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda, camdan cinsel organını göstererek tuvaletini yaparak hayasızca harekette bulunan ve alt kat komşusunu tehdit eden Şerif C. hakkında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenen genç, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.