Camdaki Kız son bölüm özeti

Camdaki Kız yeni bölümü, 12 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer ve Selma Ergeç gibi oyuncuların olduğu Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölümü, 12 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı, psikoloji ve dram türündeki Camdaki Kız'ın dün akşamki bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar:

Camdaki Kız dizisinin 42.bölüm konusu

Feride, Hayri'nin Nalan'a yakınlaşmak istediğinden artık emin olur. Hayri'nin karşısına geçerek son derece sert bir dille uyarıda bulunan Feride, Hayri'den beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Hayri, artık Feride'ye savaş açmıştır. Baskılarıyla Sedat’la görüşmeyi başaran Cana, ona hem Hayri’nin ziyaretinden hem de Nalan’ın Feride’nin kızı olmadığından bahseder. Cana’nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat, Hayri’ye haddini bildirmeye karar verir ve Nalan’ı da Feride konusunda yoklar. Cana’nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat, Hayri’ye haddini bildirmeye karar verir. Cana, Nalan ve Hayri'nin arasında gizemli bir şeyler olduğunu sezer. Bu sırada yaşadığı sıkıntılardan dolayı doktor kontrolüne giden Cana, hamile olduğunu öğrenir.

Hayri'nin Rafet'le yakın olmasını da kıskanan Sedat, Hayri'ye ne yapacak? Bir diğer tarafta Muzo ve Pera’nın evlilik haberi sonrası Rafet’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo’yu ataması Koroğlu Ailesi’nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır. Sedat, Cana'nın verdiği sırla Nalan’ı da Feride konusunda yoklar. Nalan'a "Annen çıkıp kızları olmadığını söyle" diye sorar. Nalan'ı şoke eden bu soru içine kuşku düşürür. Feride, ortaya çıkan ve yıllardır sakladıkça büyüyen sırrı artık Nalan'a itiraf etmek ister. Nalan, annesinin otele çağırmasıyla apar topar yanına gider. Yıllardır kendisinden saklanan gerçeği Feride'nin ağzından duyar.

Camdaki Kız 42. bölüm izleme linki

Camdaki Kız 42. bölüm izle