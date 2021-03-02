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Magazin

'Camdaki Kız' dizisi sürpriz isimleri buluşturacak

02 Mart 2021 18:07

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" eserinden yola çıkılarak yazılan aynı adlı dizi nisan ayında Kanal D'de ekrana gelecek. Dizide Burcu Biricik, Nur Sürer, Selma Ergeç, Hande Ataizi gibi isimler yer alıyor. 

OGM Pictures'ın salı günü TRT'de "Masumlar Apartmanı", çarşamba günü tv8'de "Doğduğun Ev Kaderindir" ve cuma günü de "Kırmızı Oda" dizileri olduğu için "Camdaki Kız"ın Kanal D'de perşembe günü ekrana gelmesi planlanıyor.

Nadim Güç'ün yöneteceği dizide Burcu Biricik (Nalan) ve Feyyaz Şerifoğlu (Sedat) başrolleri paylaşacak. Hande Ataizi'nin Sedat'ın sevgilisi rolüne hayat vereceği dizide ayrıca Tamer Levent, Nur Sürer, Devrim Yakut, Selma Ergeç, Nihal Menzil, Enis Arıkan, Feri Güler, Tuğrul Tülek ve Hamza Yazıcı rol alacak.

camdaki kızdizi
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