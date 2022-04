Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nü kazanan Işın Beyza Demir'in hedefi Nobel Ödülü

6 IGCSE ve 3 A level sınavlarının tamamından, ulaşılabilecek en yüksek not olan A notunu alan Işın Beyza Demir, IGCSE ana dil sınavından “Top in the World” yani dünya birinciliği unvanını elde etti. Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuma hakkı elde eden Işın Beyza Demir'in hedefi Nobel Ödülü'nü Türkiye'ye getirmek...

Işın Beyza Demir, Beştepe Koleji'nin hazırlık sınıfındayken İngiltere yaz okulunda Cambridge Üniversitesi'nden çok etkilenerek kendisine hedef okul olarak belirledi. Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuma hakkı elde eden Işın Beyza Demir'in ileride gerçekleştirmek istediği hayalleri içinde, kolları ve bacakları olmayan engelli bireyler için araba yapmak...

Bünyesinde yetişen 92 kişinin Nobel Ödülü’ne layık görüldüğü Cambridge Üniversitesi'ni kazanan Demir, gelecekteki en önemli hedefinin ülkesine Nobel Ödülü getirmek olduğunu, bu gururu tüm ülkesine yaşatacağına inandığını da söyledi.

‘’METU Liseler Arası Mühendislik Yarışması’’ 1.si NASA SpaceApps Challenge, 3.sü Cambridge Upper Secondary Science Competition’dan altın madalya kazanan St. Petersburg State University Olympiad of Russian as a Foreign Language 2.si olan Işın; son olarak dünyanın en iyi üniversitesinin en iyi bölümlerinden birine yerleşti.