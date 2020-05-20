Cambridge Üniversitesi gelecek sene de derslere dijital olarak devam etme kararı aldı

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Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi, gelecek sene de derslerini internet üzerinden yapma kararı alarak pandeminin uzun süreli olması beklenen etkilerine dikkat çekti.

800 yıllık üniversite, gelecek Ekim ayında başlayıp 2021'in yazına kadar sürecek yeni eğitim-öğretim yılında da "büyük ihtimalle sosyal mesafe uygulanması gerekeceğini" belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada devletin Koronavirüs uygulamalarında bir değişim olursa kararın tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.

Dersler çoğunlukla dijital ortamda yapılacak.

Açıklamada Cambridge yönetimi, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu sürece küçük grupların beraber çalışmasına izin verilebileceğini belirtti. Bu, daha az katılımcılı derslerin sosyal mesafeye uyulduğu sürece yüz yüze yapılabileceği yorumlarına sebep oldu.