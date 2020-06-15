Cambridge Üniversitesi: Ergenler karantina nedeniyle ilerleyen yıllarda akıl sağlığı sorunları yaşayabilir

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi uzmanları, karantina nedeniyle ergenlerin ilerleyen yıllarda davranışsal ve bilişsel problemler yaşayabileceğini açıkladı. Uzmanlar, yüz yüze sosyal etkileşimin 10-24 yaş arasını için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, okulların sağlıklı bir şekilde açılmasının hükûmetlerin ilk önceliği olması gerektiği, 10-24 yaş arasındaki gençlerde yüz yüze iletişimin betin gelişimi ve benlik duygusu yaratmada hayati bir önem taşıdığı aktarıldı.

Akıl sağlığı sorunları ergenlikte çıkıyor

Bilim insanları, 10-24 yaş arasında tanımlanan, ilk ergenlik ve genç yetişkinlik çağları arası, ergenlerin kişiliklerinin gelişmesinde en kritik dönemlerinde olduğunu söyleyerek bu dönemde meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle ailelerinden daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediklerini söyledi. Uzmanlar ayrıca ergenliğin kişilerin akıl sağlığı sorunlarının ortaya çıktığı dönem olduğunu aktardı.

NTV'nin haberine göre, Cambridge Üniversitesi Psikoloji departmanından Profesör Sarah-Jayne Blakemore, şu anda söz konusu yaş grubunda bulunan insanların yeni tip koronavirüs karantinaları nedeniyle, ilerleyen dönemde toplumda akıl sağlığı sorunlarında artışa neden olabileceğini söyledi.

Öte yandan, MIT Üniversitesi'nden Amy Orben ve Livia Tomova yaptıkları bir çalışmada, sosyal medyanın ergenlerin yaşıtlarıyla iletişim kurmasını sağladığını ve onları karantinanın negatif etkilerinden koruyabileceğini açıkladı.

Sosyal medya kullanımı iletişimi korumayı sağlıyor

İngiltere'de her 12 ile 15 yaş arasındaki 10 gençten 7'sinin sosyal medya hesabı veya bir sanal oyun hesabı bulunuyor.

Dr. Orben, "Bazı araştırmalar mesajlaşma ve başkasının profiline direk paylaşım yapmanı gibi eylemler içeren aktif sosyal medya kullanımının, kişiler arası iletişimi korumaya ve insanların kendini iyi hissetmesini sağladığını gösteriyor" açılmasını yaptı.

Daha önce İngiltere'de Nisan ayında 5 bin 260 kişinin katıldığı bir çalışmada 16 ile 24 yaş arasındaki bireylerin yarısından fazlası kendini her zaman yalnız hissettiğini ifade etmişti.