Çamaşır suyu kullanmak KOAH riskini yüzde 32 artırıyor

ABD'de 30 yıl boyunca yürütülen bir araştırma, her hafta düzenli olarak çamaşır suyu ve başka dezenfektanlar kullanmanın ölümcül Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH'a yakalanma riskini yüzde 32'ye kadar artırdığına işaret ediyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, araştırma Harvard Üniversitesi ve Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından 55 binden fazla hemşireyle yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne yol açan hastalık, hava yollarının daralması nedeniyle akciğerlerde hava giriş ve çıkışını zorlaştırıyor.

KOAH ile temizlik kimyasalları arasında bağlantı tespit edildi

Daha önce dezenfektan kullanımının astım gibi solumun yolları hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı biliniyordu. Ancak yeni araştırmayla ilk kez KOAH ile dörtlü amonyum bileşikleri adı verilen temizlik kimyasalları arasında bağlantı tespit edildi.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nden Orianne Dumas, "Daha önce Avrupa'da temizlik görevlisi olarak çalışanların yüksek risk altında olduğuna işaret eden iki araştırma yapılmasına karşın, dezenfektanların potansiyel zararlı etkilerine maruz kalmanın KOAH ile ilişkisi bilinmiyordu" dedi.

663 hemşire KOAH'a yakalandı

Harvard Üniversitesi kadın hemşirelerle araştırmayı 1989'da başlattı. 2009'da hâlâ hemşire olarak çalışan ve KOAH geçmişi olmayan sağlık görevlilerine odaklanıldı. Bu yılın Mayıs ayına kadar hemşirelerin sağlık verileri incelendi. Bu süre içinde 663 hemşirede KOAH tespit edildi. Araştırmada, yaş, kilo ve etnik köken gibi faktörler de dikkate alındı.

Bunun sonucunda düzenli olarak haftada en az bir kez dezenfektan kullanan hemşirelerin KOAH'a yakalanma riskinin yüzde 22-32 arttığı görüldü.