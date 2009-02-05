Çamaşır suyu ile tuz ruhu karışımı öldürdü

Sivas'ta yaşayan 79 yaşındaki Nevin Çimen, banyosunu temizlemek için çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak kullanmak isteyince zehirlenerek yaşamını yitirdi.



İstasyon Caddesi'nde yalnız yaşayan Nevin Çimen evinin günlük temizliğini yaptı. Son olarak banyosunu temizlemek isteyen yaşlı kadın banyodaki lekeleri çıkarmak amacıyla çamaşır suyu ile tuz ruhunu birbirine karıştırdı. İki farklı kimyasal maddenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlenen Çimen, telefonla haber verdiği yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Zehirlendiği tespit edilen Nevin Çimen ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Nevin Çimen'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Nasıl etkiliyor?



Çamaşır suyu ya da klorak tuz ruhu ile karışınca `Klorin' gazı açığa çıkıyor. Bu gaza solunum yolu ile maruz kalan kişilerde nefes almada zorlanma, göğüste yanma hissi, gözlerde yaşarma ve nabız hızında artış gibi bazı bulgular oluşuyor. Maruz kalma derecesine ve şiddetine göre hastanın durumu değişkenlik gösteriyor. Bazı durumlarda hasta zehirlenmeyi hafif bulgularla atlatırken, ciddi maruz kalım sonucunda tıbbi müdahale uygulanması gerekiyor.



(DHA)

