'Çamaşır sulu döner' iddiasına Bakan Pakdemirli'den yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bozulan etlerin çamaşır suyuyla yıkanarak döner yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Pakdemirli, Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı'nı aradığını ve "Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz" diye sorduğunu söyledi. Pakdemirli, "Bir tane dahi gösteremedi, ısmarlama bir haber" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oldu. Tağşiş yapan firmalara karşı uyarıda bulunan Pakdemirli ifşalanan firmalardan birinin sahibinin geldiğini ve “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dediğini ancak "Acımayın" diye talimat verdiğini söyledi.

Pakdemirli'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Besilik olmak kaydıyla canlı hayvan ithalatı yapılabilir."

"Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı bakanlığımız savaş içinde. Özellikle ifşalarla ilgili yanlış anlaşılma olur diye bakanlığımız ürkek davranıyordu. Ne kadar yanlış varsa ifşa edelim dedim. Firmalardan biri geldi, 'Benim işim biter. Beni listeden çıkartın' dedi. İki hafta bakanlığın önünde ağladı, 'Acımayın' dedim. Kanuna nizama uygun ürün üretilecek, lamı cimi yok. Ambalajlı gıdaların yenilmesini öneriyorum. Ambalajsız gıdalarda ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Açık sütlerde, hayvan idrarı olabilir, pisliği olabilir. Yollarda zeytinyağı satanlar içine başka yağ karıştırıp satabiliyorlar. Denetim ve riskimizin az olması için ambalajlı ürünlere yönenilmeli."

"(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek."

TIKLAYIN | Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar

"(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz. Taklit ve tağşiş ürünler bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz."