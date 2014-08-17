Çamaşır makinesiyle oyun can aldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızı İrem Ö. annesi mutfakta ekmek yaparken abisi 6 yaşındaki Kerem Ö’den saklanmak için çamaşır makinesinin içerisine girdi. Bir süre sonra kardeşini çamaşır makinesinin içerisinde bulan Kerem Ö’nün, küçük kızın üzerine makinenin kapağını kapatarak çalıştırdığı iddia edildi.

Posta’da yer alan habere göre, abisinin daha sonra haber vermesi üzerine annesi ve dayısı tarafından makineden çıkartılarak Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İrem, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

'İrem'i çıkarmak isterken düğmelere bastım'

Olayın ardından psikolog eşliğinde ifadesi alınan 6 yaşındaki K.Ö., "Evde saklambaç oynuyorduk. Gözlerimi kapattım, 1,2,3’den başlayarak 10’a kadar saydım. Sonra İrem’i aramaya başladım. İrem’i sobeledim ve çıkarmak isterken düğmelere bastığımı sanıyorum. Makine çalışınca ağlayarak anneme haber verdim" dedi.

Baba Mihrali Ö., olayı merak edenlere cep telefonunda bulunan iki çocuğunun el ele fotoğraflarını göstererek "Acı kader" demekle yetiniyor. Evde yaşanan çamaşır makinesi oyunu sırasında kızı İrem’i kaybeden Mihrali Ö., bu olayda ikinci eşi Elif Ö.’nün hiçbir kusuru olmadığını söyledi.

Mahalleden komşular ise üvey anne Elif'in çocuklara öz çocukları gibi bakıp sevdiğini belirterek, "Olaydan bir gün önce Elif çocukları ile birlikte bir kebapçıya yemeğe gidiyor. Orada İrem, ’Anneciğim ben seni çok seviyorum’ diyerek üvey annesine sarılıyor, öpüyor. O da ’Kızım hayırdır, sana ne oldu?’ diyor. Bizim gördüğümüz kadarı ile çocukları çok seviyordu. Zaten Mihrali’nin boşanmasında en büyük sebep, öz anneleri Duygu’nun çocuklara iyi bakmamasıydı. Bu yüzden çocukların velayetini baba aldı. Çocuklara hamur işi bir şeyler hazırlarken olay meydana gelmiş. Elleri hamurlu olarak sokağa çıkıp, bağırarak yardım istedi" dedi.