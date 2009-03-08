'Çamaşır makineleri Başbakan’ı aklamaz’

DTP Gelen Başkanı Ahmet Türk, seçim yardımlarında dağıtılan çamaşır makinelerinin Erdoğan'ı aklamayacağını söyledi.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Bitlis'te partisince düzenlenen mitingte vatandaşlara hitap etti. Ahmet Türk, 29 Mart yerel seçimleri çok önemsediklerini belirterek, ``Bitlis'i Diyarbakır'a çevireceğiz. Diyarbakır gibi güzel bir kent haline getireceğiz. 29 Mart'ı önemsiyoruz. Çünkü bu bizim için bir çıkış ve kurtuluş noktası olacaktır. Bu seçim güçlü, demokratik duruşu sergileme günüdür'' dedi.



Mitingin düzenlendiği eski Mutki durak alanına seçim otobüsünde Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Bitlis Milletvekili M. Nezir Karabaş, DTP Bitlis Belediye Başkan Adayı Şefik Beyaz ile birlikte gelen Ahmet Türk, toplanan kalabalığı selamladı. Burada toplanan yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kürtler olmadan barıştan söz edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:



``Bu ülkede dilimizle, kültürümüzle, dinimizle kendimizi ifade etmek istiyoruz. Biz bu ülkede etnik milliyetçilik yapmıyoruz. Bu ülkede Kürt'ün de, Türk'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de özgür olmasını istiyoruz. Bu ülkenin daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olmasını istiyoruz. `Gerillalar ölmesin' diyoruz, `asker ölmesin', `polis ölmesin' diyoruz. Özgürlüğü ve kardeşleşmeyi esas alan bir partiyiz. Sorunları sevgi ile çözmeye çalışan bir anlayışa sahibiz. Bu ülkede Kürtler olmadan barıştan söz edemezsiniz. Kürtler ikna olmadan, Kürtlerin katılımı olmadan bu ülkede barışı gerçekleştiremezsiniz. Kürtleri muhatap almak zorundasınız.''



DTP Genel Başkanı Türk Bitlis'in sorunlarına da değinerek, çok eski bir tarihe sahip Bitlis'e gereken önemin verilmediğini söyledi. Türk şöyle devam etti:



“Bu şehir tarihi bir şehir. Ancak bu şehirde gerekenler yapılmamıştır. Belediyenin gücü de bellidir. Ancak Batman'ın Diyarbakır'ın bütün iş makinelerini buraya yıkacağız. 29 Mart'ı önemsiyoruz. Çünkü bu bizim için bir çıkış ve kurtuluş noktası olacaktır. Bu seçim güçlü, demokratik duruşu sergileme günüdür. Sizlerle birlikte halkımızın taleplerini yerine getirmek için bu göreve talip olduk. AKP hükümeti seçim öncesinde çamaşır makinesi dağıtıyor. Sayın Başbakan Türkiye'nin bütün çamaşır makineleri seni aklamaz.''



Genel Başkan Türk, konuşmasının ardından Bitlis Belediye Başkan Adayı M. Şefik Beyaz'ın elini havaya kaldırarak, Bitlislilerden destek istedi. Mitinge katılan kalabalık grubun parti bayrakları dışında pankart açmaması ve slogan atmaması dikkat çekti. Konuşmanın ardından kalabalık, seçim otobüsünün meydandan ayrılması ile birlikte sessizce dağıldı. Ahmet Türk karayoluyla Bitlis'in Hizan İlçesi'nde yapılacak olan mitinge katılmak üzere yola çıktı.



