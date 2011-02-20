Çamaşır ipi kopunca...

T24 -

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Serkan Çetin (36), geç saatlerde evinin bulunduğu apartmana geldi. Evinin anahtarının yanında olmadığını fark eden Çetin, 5. kattaki evine çatıda bulduğu çamaşır ipini sarkıtarak girmeye çalışırken boşluğa düşerek hayatını kaybetti.





Çetin için Buldan Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.





Cenaze namazının kılınmasının ardından Çetin'in cenazesi Buldan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli, 4 yaşında bir kızı olan Serkan Çetin'in seyyar arabayla midye sattığı, eşinin Güney ilçesinde hemşire olarak çalıştığı ve olay günü kızıyla birlikte görev yerinde bulunduğu öğrenildi.



