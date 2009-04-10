Çamaşır asarken elektrik akımına kapıldı





Adana'da, evlerinin damının yakınından geçtiği için babasının "tehlike yarattığı" gerekçesiyle TEDAŞ'a dilekçe verdiği elektrik hattına, çamaşır asarken temas ederek hayatını kaybeden kız çocuğu, toprağa verildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Küçükdikili Mahallesi 129 Sokak'taki iki katlı evlerinin damında, 7 Nisan'da, çamaşır astığı sırada yakından geçen elektrik hattına kazaen dokunarak akıma kapılan ve ağır yaralanan Talat Hacıbekiroğlu İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi Gülşah Demir (14), kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Cenazesi Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınarak Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verilen kız çocuğu için ailesi, yakınları ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.



Adana Hipodromu'nda antrenörlük yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Yaşar Demir (38), yeni satın aldıkları evde yaşadıkları olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını söyledi.



Kızının, inşaatı süren evlerinin damına çamaşır asmak üzere çıktığını belirten Demir, bir bölümü damın üzerinden geçen elektrik hattının evden uzaklaştırılması için TEDAŞ'a, 9 Şubat'ta dilekçeyle başvuruda bulunduğunu dile getirdi.



Aradan geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri süren Demir, şöyle devam etti:

"Bugün, yarın yapılacak derken kızım elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Kızımın ölümünden TEDAŞ sorumlu."