Çamaşır asarken balkondan düşen kadın yaralandı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde çamaşır asarken dengesini kaybedince 2\'nci kattaki evinin balkonundan düşen Fatma Buruncuk (40), yaralandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Adliye Meydanı yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Evinin balkonunda çamaşır asan Fatma Buruncuk, bir an için dengesini yitirerek, 2\'nci kattaki evinin balkonundan bahçeye, zemin kattaki iş yerinin depo olarak kullandığı bölüme, sac çatısını delip düştü. Yaralanan Buruncuk\'u görenler durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buruncuk\'u ambulansla, Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alının Buruncuk\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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