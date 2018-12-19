Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Camaş, Çin ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları arasında gerçekleştirilen işbirliğinin \"daha da büyüyerek\" devam etmesini umduğunu söyledi.

Yaklaşık 155 yıldır \"eğitimde fırsat eşitliği\" misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü ve Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA), öğrencilerin masa tenisi eğitimlerine destek vermek amacıyla bir işbirliği gerçekleştirdi.

Söz konusu işbirliğinin Darüşşafaka’da masa tenisine olan ilgiyi yeniden canlandıracağını söyleyen Talha Camaş, konuyla ilgili DHA’ya şöyle konuştu:

\"Darüşşafaka’da çok fazla spor imkanının olmadığı dönemlerde masa tenisi çok popülerdi. Fakat daha sonra Maslak kampüsünde birçok spor dalında imkan sunulduğunda, çocuklar diğer spor dallarına da yönelmeye başladı ve masa tenisine olan merak biraz azaldı.

\"Bu bizim istemediğimiz bir şeydi çünkü masa tenisi Çin için nasıl milli bir sporsa Darüşşafaka için de benzer bir anlama sahip. Bunu tekrar canlandırmak için özellikle 1990 döneminin masa tenisçisi kardeşlerimiz bu girişimi başlattı.

\"Daha sonra da hem Çinli iş insanlarının hem de Çin Konsolosluğu’nun Darüşşafaka ile bir işbirliği yapma arzusunu duyunca, masa tenisi eşittir Çin demek olduğu için, bu konuda destek istedik ve hem malzeme desteği hem antrenör desteği olmak üzere böyle bir girişim başlattık.

\"Bu açıdan masa tenisinin tekrar Darüşşafaka’da yaygın bir spor haline gelmesi ve bir geleceğinin olması çok sevindirici.

\"Bunun ötesinde, bugün dünyanın tartışmasız en önde ilerleyen ve gelişen ülkesi Çin ile Darüşşafaka’nın bir işbirliğinde olması, belki de gelecekte birçok mezunumuzun Çin üniversitelerinde okuma imkanı bulması, Çin şirketlerinde çalışma fırsatı bulması ve eğer yapabilirsek bir Çince sınıfı açılmasına yardımcı olabilir.

\"Bu işbirliği bizim için iyi bir başlangıç oldu, umarım daha da büyüyerek devam eder.\" (Fotoğraflı)