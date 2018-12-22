Cama şekil veriyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'da seramik ve resim gibi sanat dallarıyla ilgilenen Ülfet Didikoğlu, 4 yıl önce sosyal medyada izlediği videodan esinlenerek, cama şekil vermeye başladı. Camları bin 200 derecede ısıtarak hediyelik süs eşyası yapan Didikoğlu, \"Nefesimle camlara hayat veriyorum\" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde esnaf olan Ülfet Didikoğlu (38), uzun yıllar seramik ve resim gibi sanat dallarıyla uğraştı. Yıllardır sanatla iç içe olan Didikoğlu, 4 yıl önce sosyal medyada cama şekil verilen videoları izledi. Videoları seyrettikten sonra Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları\'na başvurup, kısa bir eğitim alan Didikoğlu, kendisine mini bir atölye kurarak camlara şekil vermeye başladı. Düz boru camları bin 200 derecede eriten Didikoğlu, bunları belli kalıplara oturtulup üfleyerek şekil veriyor.

İnternetten izlediği video sayesinde meslek sahibi olduğunu dile getiren Didikoğlu, \"Ayrı bir sanat dalıyla tanışma fırsatı buldum. Resim, seramik gibi sanatlar da güzel ama cam sanatının içine girdiğinizde ucunu bucağını göremiyorsunuz. Bütün sanat dalları öyle ama cam sanatı daha değişik. Düz boru cam alıyoruz. Cam bin 200 derecede eridikten sonra yavaş yavaş üfleyerek elma armut gibi meyve şekilleri, hayvan figürleri, vazo gibi şeyler yapıyoruz. Boş boru bir cam alıyorum ve buna kendi nefesimle hayat veriyorum. Aşırı derecede bir kazancım yok ama bu mesleğe gönül verdiğim için bırakmaya da niyetim yok. Para kazanmasam bile bu sanatı bırakmayı düşünmüyorum. Sokaktan şişe toplayıp bu işi yine yaparım\" dedi.

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