Cam silerken 7'nci kattan düşen Merve öğretmen öldü

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'da, Tarih Öğretmenliği Bölümü\'nü bitirdikten sonra atama bekleyen öğretmen Merve Alver (32), apartmanın 7\'nci katındaki dairenin camını silerken, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Merve Alver, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Merve Alver, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 7\'nci katındaki dairede, kahvaltının ardından temizlik yapmaya başladı. Merve Alver, oturma odasının camını silerken, bir anda dengesini kaybedip düştü. O sırada odada bulunan Hasan Alver, kızının düştüğünü görüp, panikle merdivenlerden aşağıya koştu. Kızını yerde kanlar içinde gören Hasan Alver, sinir krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Merve Alver, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merve Alver\'in Tarih Öğretmenliği Bölümü\'nden mezun olduktan sonra KPSS\'ye girdiği, öğretmen olmak için atama beklediği öğrenildi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Merve Alver\'in ölüm haberini duyan anne Remziye Alver de hastane önünde, \"Allah\'ım ne olur kimseyi evlat acısıyla sınama\" diyerek feryat etti. Sinir krizi geçiren Remziye Alver\'e hastane görevlileri müdahalede bulundu.

Alver\'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Apartman görevlisi Murat Tokgöz, \"Kahvaltı için onlara sabah servis yapmıştım. Daha sonra camı silerken düşmüş. Babası geldi, \'Kızım düştü\' diye bağırdı. Öğretmendi ama atama bekliyordu. çok üzüldük\" dedi.



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