T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cam silerken 4'üncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek, 4'üncü kattan düşen Elisa S

31 Ocak 2018 12:43

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek, 4\'üncü kattan düşen Elisa S. (17), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 
Olay, dün akşam saatlerinde, Gülyaka Mahallesi 2988 Sokak\'taki apartmanın 4\'üncü katında meydana geldi. Evinin camını silmek isteyen Elisa S., pencereye çıktı. Camı sildiği sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Elisa S., 4\'üncü kattan aşağı düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elisa S.\'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Elisa S.\'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKarabağlarElisaGülyaka MahallesiSokakEvininCamıBozyaka EğitimAraştırma HastanesiBurada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24