Cam silerken 4'üncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek, 4\'üncü kattan düşen Elisa S. (17), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gülyaka Mahallesi 2988 Sokak\'taki apartmanın 4\'üncü katında meydana geldi. Evinin camını silmek isteyen Elisa S., pencereye çıktı. Camı sildiği sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Elisa S., 4\'üncü kattan aşağı düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elisa S.\'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Elisa S.\'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.