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Cam silen kadın, 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3’üncü kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek aşağı düşen Çimen K

16 Kasım 2018 02:10

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 3’üncü kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek aşağı düşen Çimen K. (28), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ayperi Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın 3\'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Çimen K., 3’üncü katta bulunan evinde camlarını silmeye başladı. Camı silerken dengesini kaybeden Çimen K., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yere düşen kadını gören ailesi, hemen yardıma koştu.  Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çimen K. tedaviye alındı. Çimen K.’nin  sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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