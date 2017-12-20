Cam serada topraksız yetişen kışlık domateslerin hasadı başladı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Şeker Fabrikası sahası içinde 10 bin metrekare cam serada, topraksız ortamda yetiştirilen kışlık domateslerin hasadına başlandı.

Hindistan cevizi liflerinden elde edilen ve içine elementler eklenerek organik besleyici değere sahip olan, kokopit kullanılarak Kayseri Şeker’e ait topraksız serada yetiştirilen kışlık domateslerin dikiminden 80 gün sonra ilk hasadı yapıldı. Tozlaşma işleminin doğal yöntemlerden olan Bombus arıları kullanılarak üretimin yapıldığı Kayseri Şeker’in serasındaki domates fideleri 13-14 metre uzayabiliyor. Serada, domates fidelerinin dikimden hasada kadar yapılan tüm uygulamalar ve üretim aşamalarında hijyen kurallarına azami derecede uyularak, elde edilen domatesler tüketiciye sunuluyor. Kayseri Şeker’e ait Seramis markası ile tüketicilerle buluşan topraksız ortamda yetişen kışlık domates üretimi yapılırken, seranın ortam ısısını elde etmede fabrikanın atık enerjisinin kullanılarak ayrıca bir katma değer oluşturulduğu belirtildi. 2017-2018 kampanya döneminde 80 gün önce dikimi yapılan 30 bin sertifikalı domates fidesinden yaklaşık 400 ton civarında domates hasat edilmesi hedefleniyor.

Şeker fabrikasının organik domatesleri piyasada kilosu 4.5-5 TL\'den satışa sunuluyor. Domatesler toptan olarak da Kayseri Meyve ve Sebze Hali\'nden tüketiciye ulaştırılıyor.

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