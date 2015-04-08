Cam nehrinde yaşayan kuğu ailesi, çevredekileri canından bezdirdi

İngiltere kenti Cambridge'de bulunan Cam nehrindeki bir kuğu ailesi, nehirde tekne turu yapan, yüzen ya da kanoya binenlerin korkulu rüyası oldu.

Büyükbaba, baba ve oğuldan oluşan kuğu ailesinin hikayesi, ilk olarak Büyükbaba Mr. Asbo'yla başladı. Mr. Asbo, Cam nehrinde vakit geçirenleri o kadar çok yaralamıştı ki, yerel gazete Cambridge News'a göre gizli bir lokasyona taşındı.

Asbo'dan sonra ise sahneye Asboy çıktı. Mr. Asbo'nun oğlu olduğuna inanılan bu yeni kuğunun da babasından kalır yanı yoktu. Bölgede yaşayanlar, Asbo'nun kanoculara, yüzücülere, kuşlara ve hatta bir ineğe saldırdığını söyledi.

Çevredekilere hayatı dar eden kuğu ailesinin son üyesi ise Asbaby oldu. Bölgede yaşayanlar, Asboy'un oğlu, Mr. Asbo'nun ise torunu olduğuna inanılan Asbaby'nin, ailenin en belalı üyesi olduğunu düşünüyor. Paskalya boyunca onlarca turistin yemeğini, suyunu ve hatta içlerinden birinin çantasını çalan Asbaby'le ilgili çevrede yaşayanların en büyük korkusu ise şimdilik küçük olan bebek kuğunun büyüdükçe daha da güçlenmesi ve daha da saldırgan olması.