T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cam nehrinde yaşayan kuğu ailesi, çevredekileri canından bezdirdi

Büyükbaba, baba ve torundan oluşan kuğu ailesi, nehirde vakit geçirenlerin korkulu rüyası oldu

08 Nisan 2015 22:52

İngiltere kenti Cambridge'de bulunan Cam nehrindeki bir kuğu ailesi, nehirde tekne turu yapan, yüzen ya da kanoya binenlerin korkulu rüyası oldu.

Büyükbaba, baba ve oğuldan oluşan kuğu ailesinin hikayesi, ilk olarak Büyükbaba Mr. Asbo'yla başladı. Mr. Asbo, Cam nehrinde vakit geçirenleri o kadar çok yaralamıştı ki, yerel gazete Cambridge News'a göre gizli bir lokasyona taşındı.

Asbo'dan sonra ise sahneye Asboy çıktı. Mr. Asbo'nun oğlu olduğuna inanılan bu yeni kuğunun da babasından kalır yanı yoktu. Bölgede yaşayanlar, Asbo'nun kanoculara, yüzücülere, kuşlara ve hatta bir ineğe saldırdığını söyledi.

Çevredekilere hayatı dar eden kuğu ailesinin son üyesi ise Asbaby oldu. Bölgede yaşayanlar, Asboy'un oğlu, Mr. Asbo'nun ise torunu olduğuna inanılan Asbaby'nin, ailenin en belalı üyesi olduğunu düşünüyor. Paskalya boyunca onlarca turistin yemeğini, suyunu ve hatta içlerinden birinin çantasını çalan Asbaby'le ilgili çevrede yaşayanların en büyük korkusu ise şimdilik küçük olan bebek kuğunun büyüdükçe daha da güçlenmesi ve daha da saldırgan olması.

ETİKETLER

kuğucambridgecam nehrimr asboasboyasbaby

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24