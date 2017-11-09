Çam melkisi, köylülerin gelir kapısı oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kazdağları\'nda yaşayan dağ köylüleri, çam melkisi (Kanlıca mantarı) sayesinde gelir elde ediyor. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 10 TL\'ye varan fiyatlarla satın alınıyor.

Bayramiç\'in Alakeçi, Çaldağ, Kutluoba ve Dağahmetçe köylerinin sakinleri, Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında yetişen çam melkisini toplayarak, geçimini sağlıyor. Köylülerin topladığı mantarlarla Alakeçi köyünde mantar pazarı oluşturuldu. Mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 10 TL\'yi bulan fiyatlarla satın alınırken, Kazdağları\'nın Karaköy ve Çırpılar köyleri bölgesinde çıkan ayı mantarının kilosu ise 15 TL\'den alıcı buluyor.

Alakeçi köyünde yaşayan 42 yaşındaki Alaattin Karataş, temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, \"Biz hayvancılıktan bile mantardan elde ettiğimiz geliri elde edemedik\" dedi.



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