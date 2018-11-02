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Çam kozalağı toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

Necati MALDAR / SÖKE (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde, metal sopayla bahçedeki ağaçlardan çam kozalağı toplayan Ramazan Dede (54), elindeki sopanın elektrik direğine değmesi sonucu akıma kapılarak öldü

02 Kasım 2018 17:03

Necati MALDAR / SÖKE (Aydın), (DHA)-AYDIN\'ın Söke ilçesinde, metal sopayla bahçedeki ağaçlardan çam kozalağı toplayan Ramazan Dede (54), elindeki sopanın elektrik direğine değmesi sonucu akıma kapılarak öldü.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Yamaç Mahallesi\'nde meydana geldi. İddialara göre evli ve 3 çocuk babası Ramazan Dede, bahçedeki ağaca çıkıp çam kozalağı toplamaya başladı. Bu sırada kozalağı ağaçtan düşürmek için kullandığı elindeki metal sopa, elektrik teline temas etti. Elektrik akımına kapılan Dede, olay yerinde öldü. Yapılan olay yeri incelemesi sonrası Dede\'nin cesedi, morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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